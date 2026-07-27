Mehdi Taremi é destaque da seleção iraniana - Divulgação / Seleção Iraniana

Mehdi Taremi é destaque da seleção iraniana Divulgação / Seleção Iraniana

Publicado 27/07/2026 19:53





Recentemente, Taremi representou o Irã na Copa do Mundo. Na competição, a seleção foi eliminada na fase de grupos, com três pontos, e o atacante não teve participações em gols. Rio - O Vasco trabalha para contratar um atacante de área e tem o iraniano Mehdi Taremi na mira. No entanto, o atacante de 34 anos não tem interesse em atuar no Brasil neste momento, segundo informou 'ge'.Recentemente, Taremi representou o Irã na Copa do Mundo. Na competição, a seleção foi eliminada na fase de grupos, com três pontos, e o atacante não teve participações em gols.

Atualmente, o iraniano defende o Olympiacos, da Grécia. Na última temporada, disputou 38 jogos, sendo 21 como titular, com 15 gols e quatro assistências.

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Outros alvos

O Vasco também tem na mira o uruguaio Luciano Rodríguez, conforme informou a 'ESPN'. O atacante teve passagem pelo Bahia entre 2024 e 2025, quando anotou 20 gols em 69 jogos antes de ser vendido ao Neom, da Arábia Saudita. Com a camisa do time do Oriente Médio, balançou as redes seis vezes em 31 partidas e distribuiu duas assistências.



Nesta janela, o Vasco oficializou apenas a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, que pertencia ao América-MG. No entanto, o Cruz-Maltino ainda busca trazer mais nomes. O clube também tenta a contratação de um jogador de lado. O alvo prioritário é o equatoriano John Yeboah, de 26 anos.



Além disso, o Cruz-Maltino busca acabar com a novela e completar a contratação do volante colombiano Nelson Deossa, que pertence ao Betis.

O Vasco também quer o volante argentino Santiago Sosa, do Racing. O Gigante da Colina já tem tudo certo com o jogador. O diretor executivo de futebol do Cruz-Maltino, Admar Lopes, inclusive, está na argentina para se reunir com a diretoria do Racing para finalizar a forma de pagamento pela compra do atleta

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges