Nelson Deossa em treino do BetisDivulgação / Real Betis

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Depois de semanas a novela Nelson Deossa chegou ao seu fim com um desfecho negativo para o Vasco. O volante, de 26 anos, voltou atrás e recusou a oferta do Cruz-Maltino. Ele irá seguir no Real Betis. As informações são do jornalista espanhol Julio Martín.
LEIA MAIS: Vasco supera o Santos nos pênaltis e vai à final do Brasileirão sub-20
A decisão do colombiano aconteceu depois que Deossa recebeu a informação do técnico Manuel Pellegrini, que terá mais oportunidades na temporada. O Real Betis viveu algumas mudanças no elenco, abrindo espaço para o volante.
LEIA MAIS: Vasco recebe aval para investir R$ 100 milhões em contratações
A negociação entre Vasco e Real Betis demorou semanas, porque as partes tiveram dificuldades no acordo do modelo da operação. Depois disso, o parcelamento também trouxe um impasse, além da necessidade do Vasco de apresentar garantias financeiras.
LEIA MAIS: Thiago Mendes assume artilharia do Vasco na temporada
Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências. 