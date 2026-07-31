Nelson Deossa em treino do Betis - Divulgação / Real Betis

Nelson Deossa em treino do BetisDivulgação / Real Betis

Publicado 31/07/2026 11:46 | Atualizado 31/07/2026 18:42

A decisão do colombiano aconteceu depois que Deossa recebeu a informação do técnico Manuel Pellegrini, que terá mais oportunidades na temporada. O Real Betis viveu algumas mudanças no elenco, abrindo espaço para o volante.

A negociação entre Vasco e Real Betis demorou semanas, porque as partes tiveram dificuldades no acordo do modelo da operação. Depois disso, o parcelamento também trouxe um impasse, além da necessidade do Vasco de apresentar garantias financeiras.

Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.