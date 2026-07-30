Thiago Mendes fez o gol da vitória do Vasco - Pablo Porciuncula / AFP

Thiago Mendes fez o gol da vitória do VascoPablo Porciuncula / AFP

Publicado 30/07/2026 13:30

Rio - Herói da classificação do Vasco, o volante Thiago Mendes assumiu a artilharia do time na temporada. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín, da Colômbia , nesta quarta-feira (29), em São Januário, pelos playoffs da Sul-Americana, o meio-campista chegou a seis gols em 2026 e igualou o centroavante argentino Claudio Spinelli.

Artilheiro do Vasco na temporada, Thiago Mendes tem se destacado por marcar gols importantes. O volante marcou os gols das vitórias sobre o Fluminense (3 a 2) e Athletico-PR (1 a 0), pelo Brasileirão, além do gol que iniciou a reação no triunfo sobre o Palmeiras (2 a 1), pela mesma competição. Ou seja, ele tem sido determinante para garantir pontos importantes.

Foi um jogo difícil. O Vasco teve o controle das ações, mas não conseguiu transformar o volume em chances claras. No segundo tempo, a tensão foi tomando conta de São Januário conforme os minutos finais se aproximavam. Na reta final, quando o relógio já marcava 39, Thiago Mendes recebeu na área e fez o gol salvador, que garantiu a classificação vascaíno.

Contratado no ano passado, Thiago Mendes chegou ao Vasco após passagem pelo Lille, da França. Após se recuperar de problemas físicos, se tornou peça fundamental para o sistema. Ao todo, soma 45 jogos, seis gols e uma assistência com a camisa vascaína. Na temporada atual, são 29 partidas, seis gols e uma assistência.