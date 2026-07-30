Jair entrou em campo pelo Vasco contra o Mirassol e o Independiente Medellín - Matheus Lima/Vasco

Jair entrou em campo pelo Vasco contra o Mirassol e o Independiente MedellínMatheus Lima/Vasco

Publicado 30/07/2026 12:04

disputou a segunda partida desde que



"Feliz por voltar. Ficar fora é muito ruim, ainda mais quem vive de futebol desde muito novo. Poder jogar não tem preço, é um clube que tenho carinho enorme, pelas pessoas, pelo presidente (Pedrinho) que foi extremamente correto em todos aspectos, ele também merece mais ser reconhecido pelo que tem feito para ajudar o clube", disse após a partida, na zona mista. Jair ganhou mais uma oportunidade no Vasco e teve o nome gritado pela torcida na vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín. O volantedesde que retornou de grave lesão no joelho direito , que o deixou fora por 11 meses, e celebrou o retorno."Feliz por voltar. Ficar fora é muito ruim, ainda mais quem vive de futebol desde muito novo. Poder jogar não tem preço, é um clube que tenho carinho enorme, pelas pessoas, pelo presidente (Pedrinho) que foi extremamente correto em todos aspectos, ele também merece mais ser reconhecido pelo que tem feito para ajudar o clube", disse após a partida, na zona mista.

O retorno de Jair aos jogos do Vasco

Com contrato até o fim de 2026 - renovado em 2025 durante a recuperação -, Jair tem cinco meses para se firmar e permanecer em 2027. Por enquanto, o pensamento é mais imediato, em ganhar cada vez mais ritmo.



"Espero ajudar cada vez mais, podendo me condicionar fisicamente. Só as partidas me darão ritmo, ao entrar e ter minutagem para ajudar cada vez mais", continuou.



O volante tem pouco mais de 45 minutos jogados contra Mirassol e Independiente Medellín. E apesar de ainda estar voltando de grave lesão, acredita que pode jogar a terceira partida seguida em uma semana.



Por isso, já se colocou à disposição para o clássico com o Fluminense no sábado (1º de agosto), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



"Conversei com o mister (Pedro Emanuel) e quero jogar, ajudar, independentemente de começar jogando ou por 10 minutos, 15, 45, 90. Espero contribuir assim como foi hoje (quarta-feira)", completou.