Nelson Deossa em treino do Betis - Divulgação / Real Betis

Nelson Deossa em treino do BetisDivulgação / Real Betis

Publicado 29/07/2026 17:14

Rio - O volante Nelson Deossa, de 26 anos, foi titular no amistoso do Betis contra o Lyon disputado nesta quarta-feira (29), durante a pré-temporada europeia. A situação causou desânimo entre parte dos torcedores do Vasco nas redes sociais. O Cruz-Maltino negocia a contratação do colombiano há algumas semanas.

Oficialmente, o Vasco ainda não desistiu do volante e pressiona o Betis por uma resolução. A grande dificuldade atual para o negócio se concretizar seria o técnico, Manuel Pellegrini, que deseja contar com o volante em seu elenco após alguns problemas na montagem do grupo para a próxima temporada.

"O Vasco fez proposta, o Bétis já aceitou vender, mas o cara é escalado como titular em jogo amistoso de pré-temporada. Difícil acreditar que venha", disse um torcedor, via "X", o antigo Twitter.

Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato