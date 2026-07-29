Pedro Emanuel ainda não venceu no comando do Gigante da Colina - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel ainda não venceu no comando do Gigante da ColinaMatheus Lima / Vasco

Publicado 29/07/2026 08:15

Rio — O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (29), às 19h, no estádio São Januário para uma partida decisiva contra o Independiente Medellín, da Colômbia, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Os times empataram em 2 a 2 na ida . O Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples para avançar de fase, e em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir

O jogo será transmitido na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Provável escalação do Cruz-Maltino

O técnico Pedro Emanuel tem feito alterações nas escalações nos últimos jogos do Vasco e deve promover novas mudanças para o confronto decisivo. O treinador, que disputará apenas sua quarta partida pelo clube e busca a primeira vitória, pode dar chances a jogadores como Nuno Moreira, Lucas Piton e Jair.



Ainda assim, a provável escalação deve ser: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes, Ramon Rique; Adson, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Brenner.

Como chega o Independiente Medellín

O treinador Luis Perea também está em início de trabalho e fará seu terceiro jogo no comando do Independiente Medellín — a estreia foi contra o próprio Vasco, na semana passada. Ele deve escalar uma equipe semelhante à do jogo da ida.



Portanto, os 11 iniciais devem ser: Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa, Martegani; Juan Córdoba e Montaño; Yony González.

Arbitragem

Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)

Auxiliares: Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)