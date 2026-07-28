Rio - O Vasco recusou uma proposta do PAOK, da Grécia, pelo lateral-direito Paulo Henrique. Segundo informações do 'ge', a diretoria considera o jogador importante para a sequência da temporada e decidiu não abrir negociações.
A recusa está ligada ao planejamento do elenco. Caso o lateral deixasse São Januário nesta janela, o clube precisaria buscar mais um reforço para a posição, além das contratações previstas para os outros setores do campo.
Paulo Henrique ganhou destaque em 2025, quando foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro. As boas atuações lhe renderam convocações para quatro amistosos da seleção brasileira, em outubro e novembro. Diante do Japão, marcou um dos gols na derrota por 3 a 2.
Havia expectativa pela presença do defensor na Copa do Mundo de 2026, mas a queda de rendimento ao longo da temporada o fez perder espaço no Vasco e também na Seleção. Mesmo após o corte de Wesley da lista final, Carlo Ancelotti optou por não chamá-lo.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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