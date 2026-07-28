Enquanto aguarda pela chegada de reforços no Vasco, Pedro Emanuel busca a classificação nas copas - Matheus Lima/Vasco

Enquanto aguarda pela chegada de reforços no Vasco, Pedro Emanuel busca a classificação nas copasMatheus Lima/Vasco

Publicado 28/07/2026 12:06

o elenco é praticamente o mesmo que faz péssima campanha no Brasileirão, sem a chegada dos reforços desejados.

Vasco teve dois meses para se preparar para a semana decisiva que começa a partir de quarta-feira (29), contra o Independiente Medellín, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. Entretanto, para o jogo em São Januário e os dois clássicos com o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil,, sem a chegada dos reforços desejados.

A diretoria da SAF vascaína está atrasada no planejamento desde a intertemporada, quando demitiu Renato Gaúcho e demorou para achar um novo técnico. Pedro Emanuel chegou apenas no fim da preparação e teve somente três treinos até a estreia para conhecer o elenco e implementar sua filosofia em meio a jogos a cada três dias.

Acerto com meio-campistas depende de clubes



E o português aguarda pela chegada dos reforços prometidos - apenas o lateral Paulinho é a novidade -, mas as negociações se arrastam. A principal delas é por Nelson Deossa, que dura mais de um mês. O Vasco já está acertado com o jogador e teve a proposta aceita pelo Betis, que pediu novas garantias financeiras e demora a dar uma resposta final.



O afastamento temporário do presidente do Vasco, Pedrinho, do controle da SAF atrasou as tratativas. Mas a diretoria também vem encontrando dificuldades em outros casos mais recentes, como de Sosa.



o Racing ainda faz jogo duro em relação à proposta de venda. O diretor de futebol, Admar Lopes, viajou à Argentina para destravar a negociação.

volante argentino é outro que já aceitou os termos vascaínos , mas. O diretor de futebol, Admar Lopes, viajou à Argentina para destravar a negociação.

Busca para outros reforços continua



um centroavante e um zagueiro. Alguns dos nomes procurados não se mostraram interessados, como

Outras dificuldades do Cruz-Maltino são para encontrar. Alguns dos nomes procurados não se mostraram interessados, como o iraniano Mehdi Taremi , do Olympiakos da Grécia. Já o uruguaio Lucho Rodríguez, do Neom SC, da Arábia Saudita, tem proposta mais vantajosa da Turquia.

Para a zaga, o Vasco sondou alguns nomes, mas tem esbarrado na questão financeira para tirá-los de seus clubes.



O que o Vasco precisa para se classificar



Enquanto os esperados reforços não chegam, resta a Pedro Emanuel trabalhar com o que tem para avançar na Copa Sul-Americana. Após empate em 2 a 2 na Colômbia, o Cruz-Maltino precisa vencer o Independiente Medellín em São Januário para se classificar.



Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, enquanto uma derrota definirá a eliminação.

Logo na sequência, o Vasco fará os dois jogos com o Fluminense, pela Copa do Brasil, no Maracanã. No sábado (1º de agosto), será o mandante, enquanto no dia 5 será o visitante.