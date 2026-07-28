Lance da partida entre Independiente Medellín e Vasco - Matheus Lima/Vasco

Lance da partida entre Independiente Medellín e VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 28/07/2026 22:44 | Atualizado 28/07/2026 22:48

Rio - O comentarista da ESPN Jailson Vilas Boas projetou a partida entre Vasco e Independiente Medellín, que acontecerá nesta quarta-feira (29), a partir das 19h, em São Januário, pelos playoffs Sul-Americana. O jornalista destacou que é um jogo de "erro zero" e abordou a expectativa pela primeira vitória do Cruz-Maltino com o técnico Pedro Emanuel. Quem levar a melhor avança às oitavas de final da competição.

"É um jogo de erro zero. Se o Vasco não conseguir abrir o placar cedo ou cometer algum vacilo, a pressão da torcida pode aumentar bastante. Existe uma expectativa muito grande pela primeira vitória do Pedro Emanuel e pela classificação. Ainda assim, acredito que o Vasco tem time para avançar", disse Jaislon.

Jailson Vilas Boas é comentarista da ESPN Reprodução / Instagram

Na partida de ida, na Colômbia, as duas equipes empataram em 2 a 2 . Montaño abriu o placar já nos acréscimos do primeiro tempo, mas o Vasco conseguiu responder logo no retorno do intervalo, com o gol contra de Varela.

Posteriormente, Montaño recolocou o Independiente Medellín em vantagem. O Vasco, porém, não jogou a toalha e deixou tudo igual com Spinelli, já na reta final da partida.

"O Vasco fez um bom primeiro jogo. Empatou fora de casa, que é um resultado importante em uma eliminatória sul-americana, mas poderia até ter vencido. Controlou boa parte das ações, teve posse de bola, mas acabou sendo castigado por erros que resultaram nos dois gols do Independiente Medellín", avaliou.

"Fica a expectativa para saber se ele vai repetir essa formação, com três jogadores no meio. Foi assim que, na minha visão, o Vasco apresentou um rendimento melhor. É uma alternativa que pode dar mais equilíbrio para um confronto tão decisivo", afirmou.