Lance da partida entre Independiente Medellín e VascoMatheus Lima/Vasco
Comentarista projeta Vasco x Ind. Medellín: 'Jogo de erro zero'
As duas equipes medem forças por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana
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Vasco rejeita proposta do PAOK, da Grécia, pelo lateral Paulo Henrique
Jogador segue nos planos do clube mesmo após perder espaço em 2026
Vasco fica perto de valor por Sosa e tenta alinhar garantias com o Racing
Jogador, de 27 anos, foi destaque da Libertadores de 2025
Vasco é o segundo clube com maior risco de rebaixamento no Brasileirão
Cruz-Maltino está em 17º lugar e abre o Z-4, à frente de Remo, Mirassol e Chapecoense
Com contratações travadas, Vasco decide futuro em dois mata-matas
Em uma semana, Cruz-Maltino tem jogo de volta da Sul-Americana e clássicos na Copa do Brasil
Pai de Santo analisa má fase do Vasco: 'Existe motivação espiritual''
Após declaração polêmica de Andrés Gómez, Pai Sergio aponta solução para mudar a situação
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