Santiago Sosa negocia com o Vasco - Divulgação / Racing

Santiago Sosa negocia com o VascoDivulgação / Racing

Publicado 28/07/2026 17:14 | Atualizado 28/07/2026 17:16

Porém, ainda faltam alguns detalhes para a contratação ser finalizada. Uma delas tem a ver com as garantias de pagamento necessárias. O Racing tem essa exigência para liberar o defensor.

Com o atleta e seu staff, o Vasco já tem tudo certo. O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou para a Argentina, e tenta convencer a diretoria do Racing a finalizar o negócio.

Sosa, que atua como zagueiro e volante, foi um dos grandes destaques do Racing na campanha da última Libertadores, que terminou com eliminação na semifinal para o Flamengo. Porém, na atual temporada, o clube argentino viveu uma queda de produção grande e nem avançou nas Sul-Americana.

Santiago Sosa, de 27 anos, foi revelado pelo River Plate, passou pelo Atlanta, dos Estados Unidos, e desde 2024 atua pelo Racing. Na última temporada, o argentino entrou em campo em campo em 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência.