Santiago Sosa negocia com o VascoDivulgação / Racing
Vasco fica perto de valor por Sosa e tenta alinhar garantias com o Racing
Jogador, de 27 anos, foi destaque da Libertadores de 2025
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Vasco é o segundo clube com maior risco de rebaixamento no Brasileirão
Cruz-Maltino está em 17º lugar e abre o Z-4, à frente de Remo, Mirassol e Chapecoense
Com contratações travadas, Vasco decide futuro em dois mata-matas
Em uma semana, Cruz-Maltino tem jogo de volta da Sul-Americana e clássicos na Copa do Brasil
Pai de Santo analisa má fase do Vasco: 'Existe motivação espiritual''
Após declaração polêmica de Andrés Gómez, Pai Sergio aponta solução para mudar a situação
Atacante alvo do Vasco não tem interesse em atuar no Brasil no momento
O iraniano Mehdi Taremi está no Olympiacos, da Grécia
Atacante treina com o elenco profissional e pode reforçar o Vasco
Jovem, de 19 anos, é uma das principais joias do clube
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