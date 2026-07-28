Santiago Sosa negocia com o VascoDivulgação / Racing

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Pedro Logato
Rio - O Vasco está mais perto da contratação de Santiago Sosa, de 27 anos, que defende o Racing. De acordo com informações da "ESPN", da Argentina, o Cruz-Maltino chegou muito perto da quantia pedida pelo clube de Avellaneda pelo atleta.
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Porém, ainda faltam alguns detalhes para a contratação ser finalizada. Uma delas tem a ver com as garantias de pagamento necessárias. O Racing tem essa exigência para liberar o defensor.
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Com o atleta e seu staff, o Vasco já tem tudo certo. O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou para a Argentina, e tenta convencer a diretoria do Racing a finalizar o negócio.
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Sosa, que atua como zagueiro e volante, foi um dos grandes destaques do Racing na campanha da última Libertadores, que terminou com eliminação na semifinal para o Flamengo. Porém, na atual temporada, o clube argentino viveu uma queda de produção grande e nem avançou nas Sul-Americana.
Santiago Sosa, de 27 anos, foi revelado pelo River Plate, passou pelo Atlanta, dos Estados Unidos, e desde 2024 atua pelo Racing. Na última temporada, o argentino entrou em campo em campo em 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência.