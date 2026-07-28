Bandeira do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Bandeira do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 28/07/2026 22:58 | Atualizado 28/07/2026 23:00

Rio - A advogada Bianca Reis deixou o cargo e não é mais diretora jurídica da SAF do Vasco. Ela ocupava a função desde setembro de 2024. A informação foi divulgada primeiro pelo perfil 'Colina 1927'.

A mudança já era vista como natural nos bastidores, segundo o site 'ge'. Ela era próxima do ex-vice-presidente jurídico Felipe Carregal, que foi exonerado em junho . O contrato de Bianca chegou ao fim, e a decisão em comum acordo foi de não renovar.

Bianca Reis não é mais diretora jurídica da SAF do Vasco Reprodução

Ela é advogada formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Além disso, é pós-graduada pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, especialista em Responsabilidade Civil, Direito Processual Civil, Gestão de Futebol e pós-graduanda em Direito Desportivo.

Agenda

Enquanto isso, o time de Pedro Emanuel se prepara para o compromisso desta quarta-feira (29). O Cruz-Maltino vai enfrentar o Independiente Medellín em São Januário, a partir das 19h, pelo jogo da volta dos playoffs da Sul-Americana. Na ida, as equipes empataram por 2 a 2.

