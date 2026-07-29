Pedro Emanuel tem três jogos pelo Vasco e busca primeira vitória - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel tem três jogos pelo Vasco e busca primeira vitóriaMatheus Lima / Vasco

Publicado 29/07/2026 16:52

Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Independiente Medellín, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), em São Januário.

A lista tem como novidades os retornos de Thiago Mendes e Brenner. Eles estão recuperados da gastroenterite que os tirou da partida do último sábado. Outro nome que volta aos relacionados é o zagueiro Saldívia, que ficou fora por opção técnica de Pedro Emanuel. As ausências são Cauan Barros, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o recém-contratado Paulinho.

O jogo de ida entre as equipes terminou empatado em 2 a 2. Na ocasião, os colombianos marcaram com dois gols de Montaño, enquanto o Cruz-Maltino igualou o placar com um gol contra de Joaquín Varela e outro de Spinelli, no fim do segundo tempo.

O duelo também marca o quarto compromisso de Pedro Emanuel no comando da equipe. O treinador busca sua primeira vitória pelo Cruz-Maltino. Desde a chegada, o clube acumula dois empates e uma derrota.

Confira os relacionados do Vasco:

. Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

. Defensores: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan, Saldivia, Cuiabano, Lucas Piton, Paulo Henrique e Puma Rodríguez;

. Meio-campistas: Jair, JP, Nuno Moreira, Rojas Ramon Rique, Thiago Mendes e Tchê Tchê;

. Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, Marino Hinestroza, e Spinelli.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Pedro Logato