Santiago Sosa é um dos pilares defensivos do RacingJuan Mabromata / AFP
“Santiago (Sosa) é uma peça-chave. Quero tê-lo no meu time, mas não vou interromper a carreira de ninguém. Se nos desprendermos dele, vamos sofrer”, declarou o treinador, em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Rosario Central (ARG), na última terça-feira (28).
O negócio está por detalhes de ser selado. O Cruz-Maltino já tem tudo acertado com o defensor e seu staff, mas ainda falta alinhar com o clube argentino. Em 2026, Santiago Sosa soma três gols e uma assistência em 25 jogos pelo Racing, todos como titular.
Na expectativa pela contratação, o Vasco se prepara para encarar o Independiente Medellín (COL), nesta quarta-feira (29), em São Januário, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A ida terminou empatada em 2 a 2. Quem vencer avança às oitavas. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
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