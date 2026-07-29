Danilo Barbosa em ação pelo Al-Ula, clube da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Ula

Danilo Barbosa em ação pelo Al-Ula, clube da Arábia Saudita Divulgação / Al-Ula

Publicado 29/07/2026 15:04

Vasco tem interesse na contratação de Danilo Barbosa, revelado nas categorias de base do clube. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Cruz-Maltino vê o jogador como uma opção para reforçar a zaga.



Volante de origem, Danilo atuou como zagueiro em diferentes momentos da carreira e exerceu a função com frequência na última temporada pelo Al-Ula, da Arábia Saudita. A página 'Colina 1927' foi a primeira a divulgar o interesse vascaíno.

Rio - Otem interesse na contratação de Danilo Barbosa, revelado nas categorias de base do clube. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Cruz-Maltino vê o jogador como uma opção para reforçar a zaga.Volante de origem, Danilo atuou como zagueiro em diferentes momentos da carreira e exerceu a função com frequência na última temporada pelo Al-Ula, da Arábia Saudita. A página 'Colina 1927' foi a primeira a divulgar o interesse vascaíno.

Embora tenha chegado a São Januário em 2011 para integrar o time sub-15, o defensor teve passagem curta pelo elenco principal. Promovido aos profissionais em 2015, disputou apenas nove partidas antes de seguir para o futebol europeu.



Ao longo da carreira, passou por Braga (POR), Valencia (ESP), Benfica (POR), Standard de Liège (BEL) e Nice (FRA). De volta ao Brasil, defendeu Palmeiras e Botafogo, conquistando a Libertadores pelos dois clubes, antes de se transferir para o Al-Ula.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato