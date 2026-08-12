Na semifinal do Brasileirão sub-20, o Vasco eliminou o Santos - João Gabriel Alves / Vasco

Na semifinal do Brasileirão sub-20, o Vasco eliminou o SantosJoão Gabriel Alves / Vasco

Publicado 12/08/2026 22:09 | Atualizado 12/08/2026 22:12

Rio - A CBF divulgou, nesta quarta-feira (12), a tabela detalhada da final do Brasileirão Série A sub-20. Em busca do título, o Vasco enfrentará o Palmeiras nos dias 28 de agosto e 4 de setembro.

Confira a tabela:

28/08 (sexta-feira) - Vasco x Palmeiras, a partir das 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro.

04/09 (sexta-feira) - Palmeiras x Vasco, a partir das 19h, no Nubank Parque, em São Paulo.

Como os times chegaram à decisão?

O Cruz-Maltino superou o Santos na fase semifinal. O Vasco perdeu por 2 a 0 no jogo de ida, na Vila Belmiro, e devolveu o placar na volta, em São Januário. Nos pênaltis, os Crias da Colina venceram por 5 a 4.

Já o Palmeiras levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino. Na ida, no estádio Cícero de Souza Marques, as duas equipes empataram por 3 a 3. Na volta, na Arena Barueri, o Alviverde venceu por 2 a 0.