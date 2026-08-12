Na semifinal do Brasileirão sub-20, o Vasco eliminou o SantosJoão Gabriel Alves / Vasco
Vasco x Palmeiras: a tabela detalhada da final do Brasileirão sub-20
Em busca do título, os Crias da Colina enfrentarão o Alviverde nos dias 28 de agosto e 4 de setembro; partida de ida será em São Januário
Vasco x Palmeiras: a tabela detalhada da final do Brasileirão sub-20
Em busca do título, os Crias da Colina enfrentarão o Alviverde nos dias 28 de agosto e 4 de setembro; partida de ida será em São Januário
Vasco oficializa a contratação do volante Santiago Sosa
O vínculo com o Cruz-Maltino vai até dezembro de 2029; o argentino, que estava no Racing, é o novo camisa 5 do Gigante da Colina
Vasco recebe aval de Diego Carlos e aguarda liberação do Fenerbahçe
Zagueiro acerta termos de contrato, mas Cruz-Maltino ainda espera rescisão entre jogador e o clube turco para avançar na negociação
Hugo Moura vê passagem 'marcante' pelo Vasco: 'Xingado e aplaudido'
No Al-Fayha, da Arábia Saudita, desde julho deste ano, o volante avaliou sua experiência no clube carioca como 'muito positiva'
Lesão de Brenner é mais grave que o esperado, e Vasco avalia cirurgia
Atacante passou por exames após problema no pé; especialistas são consultados antes da definição sobre possível tratamento
Torcedores do Vasco lamentam lesão de Brenner: 'Azar'
Atacante, de 26 anos, foi decisivo na semana passada em classificação contra o Fluminense; atleta deve ficar cerca de um mês sem atuar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.