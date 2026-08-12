Brenner se lamentando após perder gol contra Volta Redonda - Foto: Alexandre Durão/ge

Brenner se lamentando após perder gol contra Volta RedondaFoto: Alexandre Durão/ge

Publicado 12/08/2026 13:12

Rio - O atacante Brenner irá desfalcar o Vasco por algumas semanas. O jogador, de 26 anos, teve uma lesão no pé esquerdo, no empate sem gols contra o Bahia, no último domingo (9). Por meio das redes sociais, os torcedores lamentaram a situação no momento em que o atleta ensaiava uma volta pro cima no Cruz-Maltino.

Brenner foi decisivo na classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira (5). Ele anotou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã.

Contratado no começo do ano com grande expectativa de gols, Brenner não marcava há quase quatro meses. O Cruz-Maltino desembolsou algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época) pelo atacante junto à Udinese no começo de 2026.

"Inacreditável isso, vivendo o melhor momento dentro do Vasco, marcando 2 contra os tricolores, e gerando jogo contra o Bahia. Se lesionar logo agora é brincadeira." lamenetou o usuário da rede social "X", o antigo Twitter.

Alguns torcedores também reforçaram a urgência por mais reforços no setor ofensivo do plantel: "Torna a urgência por atacantes ainda maior. O que será que essa gestão está esperando pra contratar, tão esperando o que?? (...)", disse um vascaíno.



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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato