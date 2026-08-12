Brenner se lamentando após perder gol contra Volta RedondaFoto: Alexandre Durão/ge
Torcedores do Vasco lamentam lesão de Brenner: 'Azar'
Atacante, de 26 anos, foi decisivo na semana passada em classificação contra o Fluminense; atleta deve ficar cerca de um mês sem atuar
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Venda da SAF do Vasco avança na Justiça
Advogado de Marcos Lamacchia afirmou que empresário atendeu pedidos para alteração no processo e comentou sobre valores nas negociações
CBF define datas, horários e locais dos jogos entre Vasco e Vitória
As duas equipes medirão forças por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil; entidade confirmou que a partida de ida será em São Januário
Lesionado, Brenner desfalca o Vasco na Sul-Americana
Atacante sofreu contusão no pé esquerdo durante o empate sem gols com o Bahia, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro
Vasco anuncia a contratação do atacante Facundo Colidio
O vínculo do jogador argentino com o Gigante da Colina é válido até dezembro de 2029; ele é o novo camisa 9 do Cruz-Maltino
Veja o retrospecto do Vasco contra o Vitória na Copa do Brasil
Os times já se enfrentaram em outras quatro edições da competição; Leão da Barra leva a melhor sobre o Cruz-Maltino no histórico
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