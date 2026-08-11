Torcida do Vasco em jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, em 2025 - Foto: André Durão

Torcida do Vasco em jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, em 2025Foto: André Durão

Publicado 11/08/2026 16:27

O principal motivo para a mudança do local tem a ver com o número de torcedores presentes na partida. No Maracanã, por conta da capacidade do estádio, haverá mais ingressos para os vascaínos comparecerem ao duelo contra o Vitória.

QUEREMOS O VASCO NO MARACA!



MAIS PÚBLICO, MAIS LUCRO E MAIS VASCAÍNOS NUMA SÓ VOZ!#QUARTASNOMARACA pic.twitter.com/v9SGQJBpaA — OKR4V (@EuSouVascaino_) August 11, 2026

A hashtag "#QUARTASNOMARACA" está sendo postada por diversos torcedores, inclusive, a palavra "São Januário" está nos assuntos mais falados da rede social "X", o antigo Twitter.

"SIM! Sem contar que o time vem jogando muito melhor no Maracanã.", disse um dos torcedores por meio da rede social. Em oposição outro usuário disse: "Ou reforça, ou não classifica. Mas pelo visto não vamos classificar, já que essa gestão não contrata ninguém (...)" enfatizando que o problema do clube seria a falta de qualidade do plantel, e não necessariamente o local da decisão.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato