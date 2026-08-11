O principal motivo para a mudança do local tem a ver com o número de torcedores presentes na partida. No Maracanã, por conta da capacidade do estádio, haverá mais ingressos para os vascaínos comparecerem ao duelo contra o Vitória.
"SIM! Sem contar que o time vem jogando muito melhor no Maracanã.", disse um dos torcedores por meio da rede social. Em oposição outro usuário disse: "Ou reforça, ou não classifica. Mas pelo visto não vamos classificar, já que essa gestão não contrata ninguém (...)" enfatizando que o problema do clube seria a falta de qualidade do plantel, e não necessariamente o local da decisão.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato
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