Troféu da Copa do BrasilRafael Ribeiro/CBF

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Gabriel Salotti
Rio — O Vasco conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, nesta terça-feira (11) definiu o Vitória como o oponente do Cruz-Maltino na próxima fase da competição. O primeiro jogo será em São Januário, enquanto a segunda e decisiva partida acontecerá no Barradão.
O caminho até a final também foi estabelecido. Quem avançar enfrentará o vencedor do clássico paulista entre Palmeiras e Santos nas semifinais. Do outro lado do chaveamento, o Internacional encara o Grêmio, enquanto o Cruzeiro pega o Atlético-MG, em um mata-mata recheado de confrontos regionais.
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As quartas de final estão previstas para acontecer nos dias 26 de agosto e 2 de setembro. A tabela detalhada será divulgada em breve.
Todas as equipes vivas na competição até agora têm uma premiação acumulada em R$ 9 milhões e podem dobrar a quantia, caso avançem às semifinais. A próxima fase irá inaugurar o uso do impedimento semiautomático na competição, além das novas regras impostas pela CBF recentemente.

Confira os confrontos das quartas da Copa do Brasil

Internacional x Grêmio*
Cruzeiro x Atlético-MG*
Vasco x Vitória*
Palmeiras x Santos*
*Os times à direita jogam a segunda partida em casa