Troféu da Copa do Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

Troféu da Copa do BrasilRafael Ribeiro/CBF

Publicado 11/08/2026 11:19

Rio — O Vasco conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, nesta terça-feira (11) definiu o Vitória como o oponente do Cruz-Maltino na próxima fase da competição. O primeiro jogo será em São Januário, enquanto a segunda e decisiva partida acontecerá no Barradão.

O caminho até a final também foi estabelecido. Quem avançar enfrentará o vencedor do clássico paulista entre Palmeiras e Santos nas semifinais. Do outro lado do chaveamento, o Internacional encara o Grêmio, enquanto o Cruzeiro pega o Atlético-MG, em um mata-mata recheado de confrontos regionais.

As quartas de final estão previstas para acontecer nos dias 26 de agosto e 2 de setembro. A tabela detalhada será divulgada em breve.

Todas as equipes vivas na competição até agora têm uma premiação acumulada em R$ 9 milhões e podem dobrar a quantia, caso avançem às semifinais. A próxima fase irá inaugurar o uso do impedimento semiautomático na competição, além das novas regras impostas pela CBF recentemente

Confira os confrontos das quartas da Copa do Brasil

Internacional x Grêmio*

Cruzeiro x Atlético-MG*

Vasco x Vitória*

Palmeiras x Santos*



*Os times à direita jogam a segunda partida em casa