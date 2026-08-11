Rio — O Vasco apresentou uma proposta na casa dos 8 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões, na cotação atual) pelo ponta-direita John Yeboah, do Venezia e da seleção equatoriana. O atleta é muito bem avaliado pela diretoria do Cruz-Maltino e conta com a admiração do diretor de futebol Admar Lopes, segundo o jornalista Bruno Murito, do 'ge'.
No entanto, por enquanto, Yeboah aguarda novas propostas para definir seu futuro. O jogador busca uma oportunidade para permanecer no futebol europeu. Apesar disso, ele se encaixa no perfil que o clube busca, com velocidade, drible e objetividade.
O jogador tem 13 gols e 13 assistências em 69 jogos pelo Venezia e foi um dos pilares da seleção equatoriana na última Copa do Mundo.
Enquanto aguarda definição pelo atleta, o Vasco segue ativo no mercado. Contudo, recentemente, as conversas com outros alvos visados pelo clube esfriaram: o atacante Brian Rodríguez, do América-MEX, e o zagueiro Danilo Barbosa, ex-Botafogo. O time também não desistiu de Nelson Deossa, do Real Betis.
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