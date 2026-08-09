Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva - Reprodução / Vasco TV

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletivaReprodução / Vasco TV

Publicado 09/08/2026 19:46





"Um grande orgulho pelo esforço da equipe. Todos os jogadores, quem joga de início e quem entra. É fundamental termos essa energia. Chegarmos aqui à Fonte Nova, onde o Bahia controla os seus jogos, e termos a capacidade de jogar, além do desgaste físico e mental dessa maratona de jogos... Nos últimos 11 dias, tivemos três jogos. Eles tiveram apenas um. Por isso, isso revela bem o orgulho do trabalho deste grupo", disse. O técnico Pedro Emanuel, do Vasco, valorizou o ponto conquistado fora de casa depois do empate em 0 a 0 contra o Bahia , neste domingo (9), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador também ressaltou que os resultados na competição devem aparecer naturalmente, em meio à melhora no desempenho do time."Um grande orgulho pelo esforço da equipe. Todos os jogadores, quem joga de início e quem entra. É fundamental termos essa energia. Chegarmos aqui à Fonte Nova, onde o Bahia controla os seus jogos, e termos a capacidade de jogar, além do desgaste físico e mental dessa maratona de jogos... Nos últimos 11 dias, tivemos três jogos. Eles tiveram apenas um. Por isso, isso revela bem o orgulho do trabalho deste grupo", disse.

O Vasco é o 18º colocado do Brasileirão, com 22 pontos, apenas um atrás do Internacional, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Pedro Emanuel destacou que o momento na competição é difícil, mas pregou foco e garantiu que a comissão não pensa em focar apenas em uma competição.

"Não estamos num momento fácil neste campeonato, temos que demonstrar mais pela grandeza que temos. Com esta qualidade no trabalho com e sem bola, os resultados vão aparecer naturalmente. Quero ressaltar o fato desse compromisso em campo", afirmou.



"Estamos em um processo evolutivo e hoje foi mais um bom exemplo. Aquilo que pedi ao grupo e que me pediram quando fui contratado, que o Vasco entre em todos os jogos para vencer. Temos alguns jogadores em sobrecarga, o elenco é justo e temos a base para nos socorrer e o mercado aberto que a qualquer momento as coisas podem acontecer", destacou.

O Cruz-Maltino volta a campo nesta quinta-feira (13) às 19h, em São Januário, para enfrentar o Olimpia, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.