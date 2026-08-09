O Vasco empatou com o Bahia em 0 a 0 na tarde deste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo teve boas chances para os dois lados, incluindo dois gols anulados do time de Pedro Emanuel e dois da equipe de Rogério Ceni, mas ainda assim, faltou a ambos os clubes efetividade na conclusão das jogadas.
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O resultado não é bom para nenhum dos clubes. O Cruz-Maltino permanece na 18ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Tricolor Baiano perdeu uma posição devido aos resultados da rodada e caiu para o 6º lugar, com 33 pontos.
O Vasco volta a campo para enfrentar o Olimpia nesta quinta-feira (13), às 19h, em São Januário, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já o Bahia encara a Chapecoense no próximo domingo (16), às 11h, pelo Brasileirão.
A partida começou com o Bahia no ataque, contra uma postura mais defensiva do Vasco. Ademir teve a primeira chance do jogo aos 43 segundos, em finalização após bola pingada dentro da área, mas Léo Jardim defendeu. O Cruz-Maltino respondeu com Cuiabano pegando sobra de cruzamento e mandando por cima do gol de Ronaldo. A equipe de Pedro Emanuel, então, conseguiu equilibrar a posse, mas o Tricolor Baiano voltou a chegar com perigo aos nove minutos: Luciano Juba chutou cruzado, Mingo se jogou na bola e por pouco, não empurrou ao fundo das redes.
O Vasco, então, passou a adiantar a marcação, equilibrando a posse de bola. O Cruz-Maltino chegou a abrir o placar aos 20 minutos, com Adson, mas o gol foi anulado por impedimento de David, que recebeu na esquerda no início da jogada. Nos minutos seguintes, os vascaínos passaram a ter mais controle das ações, além da defesa travar as chegadas da equipe baiana, que marcou um gol aos 33 minutos, também anulado.
O Bahia teve outra chance aos 38 minutos: Cuiabano errou ao afastar bola cruzada na área e a bola sobrou com Ademir, que bateu colocado. A bola saiu rente à trave. O Vasco tentou chegar através de bolas longas. Em uma dessas chances, Brenner foi lançado nas costas da defesa, mas estava em condição irregular. Enquanto isso, Cuesta e Robert Renan agiam para impedir as investidas do Bahia em lançamentos rápidos e contra-ataques.
O início do segundo tempo teve algumas chegadas do Vasco ao ataque, com Hinestroza, que entrou no intervalo, David e Tchê Tchê, mas nenhuma com perigo. O Bahia respondeu com cabeceio perigoso em cruzamento, aos 10 minutos, mas o Cruz-Maltino seguia melhor. A equipe mandante teve um momento de pressão, mas em contra-ataque, David recebeu lançamento e marcou outro gol anulado.
Em outro contra-golpe, perigoso, Paulo Henrique saiu em velocidade e acionou Marino, mas a defesa conseguiu chegar antes e impedir o lance perigoso. Pouco depois, o lateral-direito cruzou para Spinelli, mas os defensores baianos jogaram para escanteio. Aos 36 minutos, Ramon Rique, dentro da área, rolou para Thiago Mendes, que chutou em cima do goleiro Ronaldo. Em outra grande chance, aos 41 minutos, Tchê Tchê recebeu dentro da área, mas na hora do chute, foi travado pela defesa adversária.
A torcida vascaína ainda teve um grande susto, quase nos acréscimos: Sanabria recebeu nas costas da defesa e chuta por cima do Léo Jardim, mas a arbitragem anulou o gol pela quarta vez na partida.
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