Jair foi titular na vitória do Vasco sobre o Fluminense - Matheus Lima / Vasco da Gama

Jair foi titular na vitória do Vasco sobre o FluminenseMatheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 09/08/2026 08:00

Para muitos vascaínos, o presente de Dia dos Pais chegou mais cedo. A classificação sobre o Fluminense na Copa do Brasil elevou a confiança da torcida e renovou o astral entre os torcedores. No entanto, o Vasco volta a encarar a realidade e terá um desafio complicado diante do Bahia, neste domingo (9), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão.

A segunda classificação seguida sobre o rival na Copa do Brasil, aumentou a sensação de superioridade em um confronto que historicamente reserva muitas alegrias ao Vasco. Em meio às comemorações, as provocações ao rival também ganharam espaço entre os torcedores.

“Essa classificação contra o Fluminense foi um presente antecipado de Dia dos Pais. Veio como uma massagem para o nosso ego, virou motivo de brincadeira nos grupos de amigos e nos deixou em êxtase”, resumiu Carlos Baptista, torcedor cruz-maltino há 70 anos.

“O Vasco com certeza é papai do Fluminense. Isso fica ainda mais claro nessas duas últimas eliminações na Copa do Brasil, sem contar as outras vezes em que o Vasco levou a melhor. Como todo bom filho, o sonho deles é ser grande como o Vasco”, disse Thiago Guidine, pai da pequena Bia.

Se a classificação garantiu alguns dias de tranquilidade, a situação no Brasileirão exige atenção. Sem vencer há cinco rodadas, o Cruz-Maltino ocupa a 18ª colocação, com apenas 21 pontos, e pode deixar a zona de rebaixamento em caso de triunfo sobre o Bahia.

A missão, porém, não é nada simples. Desde a reabertura da Arena Fonte Nova, em 2013, o Vasco jamais venceu o Tricolor Baiano no estádio. Em 11 partidas disputadas, foram oito derrotas e três empates. A última vitória vascaína em Salvador aconteceu em 2012, quando a equipe venceu por 2 a 1, no estádio de Pituaçu, com gols de Juninho Pernambucano e Diego Souza, pelo Brasileirão.

Apesar dos números desfavoráveis, a torcida acredita que o momento vivido pelo elenco pode ajudar a quebrar o tabu. A classificação sobre o Fluminense e a boa atuação recente reforçaram a confiança dos vascaínos.

“Temos que aproveitar essa confiança. Até o Brenner, que era muito criticado, fez dois gols no último jogo. Tomara que continue assim para a gente buscar mais uma vitória. Vamos tentar castigar mais um Tricolor. Quem sabe não é um netinho nosso?”, disse, aos risos, Renato Carvalho, torcedor de Araruama, na Região dos Lagos.

Para o confronto, Pedro Emanuel deve repetir a base da equipe que iniciou o clássico contra o Fluminense, na última quarta-feira. Do outro lado, Rogério Ceni terá os retornos de David Duarte, Zé Guilherme e Everaldo, mas não poderá contar com Everton Ribeiro.

Mais do que prolongar a boa fase, o Vasco tenta transformar a euforia de sua torcida em reação. Neste Dia dos Pais, os vascaínos querem mais motivos para comemorar: encerrar o jejum na Fonte Nova, deixar a zona de rebaixamento para trás e seguir acreditando em dias melhores no Campeonato Brasileiro.