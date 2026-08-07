Marlon Gomes defende o Shakthar Donetsk desde 2024 - Reprodução / Instagram @mgomes

Marlon Gomes defende o Shakthar Donetsk desde 2024Reprodução / Instagram @mgomes

Publicado 07/08/2026 14:58

Ucrânia - Revelado pelo Vasco , o meia Marlon Gomes admitiu ter o sonho de retornar ao clube carioca futuramente. Atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o brasileiro tem 22 anos e quer se consolidar no futebol europeu, mas pretende priorizar o Cruz-Maltino em uma eventual volta ao Brasil.

"Sinto muita saudade. Saudade do dia a dia daquele grupo, do clube e da torcida. Eu sempre fui um torcedor dentro de campo. Tem vídeos meus em que, quando a bola parava, eu estava ali no meio do campo cantando junto com a torcida. Sinto muita falta disso. Toda vez que estou no Rio, minha família, que é toda vascaína, e alguns tios perguntam sobre isso", disse Marlon Gomes, em entrevista à "ESPN".



"Eu sempre respondo a mesma coisa: ainda sou muito jovem, tenho uma carreira pela frente e o sonho de me consolidar aqui na Europa. Mas, lógico, penso em voltar para casa daqui a alguns anos. Não sei quando, nem exatamente em que momento. Mas, quando eu voltar ao Brasil, se Deus quiser, minha prioridade será o Vasco, para que eu possa voltar para casa", completou.

Marlon Gomes deixou o clube carioca em janeiro de 2024. O valor da sua transferência ao Shakhtar, R$ 64 milhões, ajudou o Cruz-Maltino a se reestruturar financeiramente. No entanto, até hoje, comentários de "saudades" invadem as redes sociais do meia e indicam o sentimento que ele deixou na torcida vascaína.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato