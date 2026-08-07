Marlon Gomes defende o Shakthar Donetsk desde 2024Reprodução / Instagram @mgomes
Na Europa, ex-Vasco admite desejo de voltar: 'Muita saudade'
Atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o meio-campista Marlon Gomes demonstrou sentir falta do clube que o revelou
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Após acerto com Colidio, Vasco faz proposta por atacante equatoriano
John Mercado, de 24 anos, defende o Sparta Praha, da República Tcheca, e foi procurado pelo clube carioca nesta semana
Vasco destrava negociação e chega a acordo por Sosa, do Racing
Volante viajará nos próximos dias para se apresentar ao Cruz-Maltino
Alvo do Vasco, Brian Rodríguez brilha em vitória do América do México
Atacante fez um gol e deu duas assistências diante do San Diego FC, pela Leagues Cup
Reforço do Vasco, Colidio desembarca no Rio: 'Obrigado pelo apoio'
Atacante de 26 anos passará por exames médicos antes de assinar contrato; estreia pelo Cruz-Maltino dependerá de regularização
Vasco acerta com atacante do River Plate
Cruz-Maltino assinou a contratação de Facundo Colidio, em vínculo válido por quatro anos, por 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões)
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