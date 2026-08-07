Na mira do Vasco, John Mercado já atuou por Athletico-PR e CSAReprodução / Instagram @john.mercado17
Após acerto com Colidio, Vasco faz proposta por atacante equatoriano
John Mercado, de 24 anos, defende o Sparta Praha, da República Tcheca, e foi procurado pelo clube carioca nesta semana
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Atacante deu assistência para gol da classificação contra o Fluminense e avaliou o início de Pedro Emanuel no comando da equipe
Projeto de novo CT do Vasco é apresentado por Pedrinho e Lamacchia
Plano prevê quatro campos, três edifícios e uma recepção central no atual terreno do clube; investimento é avaliado em R$ 120 milhões
Vasco libera JP em definitivo, mas acordo prevê opção de recompra
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Atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o meio-campista Marlon Gomes demonstrou sentir falta do clube que o revelou
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Volante viajará nos próximos dias para se apresentar ao Cruz-Maltino
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