Na mira do Vasco, John Mercado já atuou por Athletico-PR e CSA - Reprodução / Instagram @john.mercado17

Na mira do Vasco, John Mercado já atuou por Athletico-PR e CSAReprodução / Instagram @john.mercado17

Publicado 07/08/2026 13:42

Rio - O mercado de transferências do Vasco segue a todo vapor. Após assinar com o atacante Facundo Colidio , o Cruz-Maltino fez proposta por outro estrangeiro para o setor ofensivo. Trata-se do ponta equatoriano John Mercado, de 24 anos, atualmente jogador do Sparta Praha, da República Tcheca.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a primeira investida do clube carioca pelo jogador foi recusada. No entanto, o interesse permanece e a diretoria pretende dar sequência às conversas pela contratação.

Equatoriano, John Mercado veio ao Brasil ainda jovem e jogou nas categorias de base do Athletico-PR, clube que o alçou ao profissional. Após ser emprestado para o CSA, de Alagoas, o ponta foi vendido ao futebol português, onde defendeu o UD Vilafranquense e o AVS Futebol SAD.

Comprado pelo Sparta Praha em agosto de 2025, Mercado ganhou espaço e se tornou peça importante do time neste primeiro ano. Por isso, o clube não deve facilitar sua saída. Na última terça-feira (4), ele marcou o gol decisivo da vitória sobre o Lyon, da França, na fase qualificatória da Liga dos Campeões.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria