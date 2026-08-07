Vibração de Facundo Colidio em jogo do River PlateDiego Lima / AFP

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Gabriel Salotti
Rio — O Vasco acertou a contratação do atacante argentino Facundo Colidio, do River Plate, que assinará um vínculo de três anos. O Cruz-Maltino vai pagar 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador, com o mesmo valor pelos outros 50% em caso de metas atingidas, conforme informou o jornalista Cesar Luis Merlo, especializado em transferências internacionais.
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O atleta de 26 anos estava na mira do clube há algumas semanas. A equipe argentina havia recusado a primeira investida, mas o Gigante da Colina aumentou a proposta, o que deu certo. Colidio tem sido titular pelo River Plate, jogando lado esquerdo, e chega para reforçar o ataque, um dos setores de carência do Vasco no ano. O Cruz-Maltino ainda não se manifestou oficialmente.

Veja a trajetória do reforço do Vasco

O atacante passou pelas categorias de base do Boca Juniors, onde se destacou e despertou interesse de gigantes europeus. Foi contratado pela Inter de Milão em 2017, mas acabou emprestado ao Sint-Truidense, da Bélgica, e Tigre, da Argentina, até vestir a camisa do River Plate, onde atua desde 2023.