Facundo Colidio pediu para se transferir para o Vasco - Alejandro Pagni / AFP

Facundo Colidio pediu para se transferir para o VascoAlejandro Pagni / AFP

Publicado 05/08/2026 16:15

nova proposta para tentar contratar Facundo Colidio. A expectativa é conseguir um acordo de venda, já que o



A principal questão agora é financeira. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, do 'Uol', a diretoria vascaína melhorou a oferta de 5 milhões de dólares (cerca de 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos. O Vasco esbarrou na negativa do River Plate, mas fezA expectativa é conseguir um acordo de venda, já que o centroavante argentino já se acertou com o clube carioca e quer vir para o Brasil.A principal questão agora é financeira. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, do 'Uol', ade 5 milhões de dólares (cerca de 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos.

O valor continua o mesmo, mas agora o Vasco incluiu a compra dos outros 50%, também por 5 milhões de dólares, em caso de metas estipuladas em contrato.

A posição de centroavante é uma prioridade no Cruz-Maltino, que sofre com a pouca efetividade de seus atacantes na temporada. Os artilheiros do elenco em 2026 são Spinelli e Thiago Mendes, ambos com seis gols.

A carreira de Colidio



Diante da necessidade, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou à Argentina para tratar sobre a contratação de Sosa, do Racing, e também negociou diretamente com dirigentes do River Plate. O jogador argentino está no clube desde 2023 e é considerado um dos principais destaques do time.



Nesta temporada, ele marcou cinco gols e deu três assistências em 24 partidas. No geral, entrou em campo 136 vezes, com apenas 32 gols.

Revelado pelo rival Boca Juniors e com a dupla nacionalidade, o ítalo-argentino saiu ainda nas divisões de base para a Inter de Milão. Entretanto, Colidio não conseguiu chegar aos profissionais na Itália, tendo jogado na Bélgica pelo Sint-Truiden antes de retornar à Argentina, onde passou pelo Tigre antes de acertar com o atual clube.