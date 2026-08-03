Guilherme Estrella disputou 15 partidas pelo CRB em 2026 - Divulgação / CRB

Guilherme Estrella disputou 15 partidas pelo CRB em 2026Divulgação / CRB

Publicado 03/08/2026 17:35 | Atualizado 03/08/2026 17:41





Apesar de utilizar as instalações do Cruz-Maltino, o atleta não integra as sessões comandadas pelo técnico Pedro Emanuel. Ele tem vínculo válido até dezembro de 2028.

Rio - Revelado pelo Vasco , o meia Guilherme Estrella está treinando separado do elenco principal no CT Moacyr Barbosa, segundo informação do canal 'Atenção, Vascaínos!'. O jogador retornou ao clube em junho, após o encerramento antecipado do seu empréstimo ao CRB.Apesar de utilizar as instalações do Cruz-Maltino, o atleta não integra as sessões comandadas pelo técnico Pedro Emanuel. Ele tem vínculo válido até dezembro de 2028.

Conforme apuração do Jornal O DIA, a situação de Guilherme Estrella ainda será discutida internamente. Enquanto isso, os representantes do jogador aguardam um posicionamento da diretoria vascaína para planejar os próximos passos de sua carreira.



Durante a passagem pelo futebol alagoano, o meia disputou 15 partidas e distribuiu duas assistências. Nos últimos três jogos, contudo, ficou fora da lista de relacionados do CRB.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria