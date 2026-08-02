Pedro Emanuel em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante o clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/08/2026 14:00

Rio - O Vasco já começou a ganhar a cara do técnico Pedro Emanuel. Após empatar sem gols com o Fluminense , neste sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino não foi vazado pelo segundo jogo seguido e alcançou uma marca inédita na temporada. O treinador português valorizou a evolução defensiva.

"Acreditamos que o trabalho que vamos desenvolver vai poder dar melhores frutos a nós. Não temos tido tempo. Tem que dar valor à capacidade que o grupo teve de absorver as nossas ideias, estar receptivo às mudanças para nos ajudar a melhorar individual e coletivamente. Nisso o grupo tem sido exemplar", disse o técnico Pedro Emanuel após a partida.

Pedro Emanuel priorizou a evolução defensiva em sua chegada ao Vasco. Após tropeçar nos três primeiros jogos, o treinador português conquistou a primeira vitória na quarta partida. Nos últimos dois jogos, atingiu o objetivo de curto prazo de ficar partidas consecutivas sem sofrer gols. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o comandante parece ter encontrado soluções.

"O Fluminense é um dos times com mais posse de bola do nosso campeonato. O objetivo inicial era equilibrar isso, e a forma como iniciamos foi um bom indicativo: com qualidade na posse e circulação. Faltou, de fato, um pouco de mais objetividade no último terço. Isso vem da confiança que estamos falando. Mas acreditamos no processo, no valor, e na nossa equipe", afirmou.

Por outro lado, o treinador português ainda precisa resolver um dilema no ataque. Nos cinco jogos, o Vasco passou em branco em duas oportunidades. No clássico contra o Fluminense, levou pouco perigo e criou apenas uma chance clara, com Tchê Tchê. Além disso, há uma indefinição no ataque com uma disputa em aberto com David, Spinelli e Brenner — os últimos dois ainda não conseguiram se firmar.

"Tentarmos ser mais eficazes e mais efetivos no último terço, é alvo da nossa preocupação. Não temos tido muito tempo para poder aprofundar isso a tempo. Há um rodízio que temos vindo a fazer e há combinações que só com o tempo se consegue aprofundar, apesar de já estarem aqui há algum tempo, está-se a pedir dinâmicas diferentes para esses jogadores", concluiu o treinador português.

O Vasco volta a enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar sem gols na primeira partida, o Cruz-Maltino joga por uma vitória para avançar às quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será decidida nos pênaltis.