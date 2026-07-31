Antônio Lopes fez história no Vasco - Reprodução / 'Vasco TV'

Antônio Lopes fez história no VascoReprodução / 'Vasco TV'

Publicado 31/07/2026 22:56 | Atualizado 31/07/2026 22:59

Rio - O Vasco anunciou nesta sexta-feira (31) que o Campo 1 do CT Moacyr Barbosa recebeu o nome de Antônio Lopes. O ex-técnico do Cruz-Maltino marcou presença no local e ficou emocionado com a homenagem.

"Já me fizeram chorar aqui. Eu, que há muito tempo não choro, tive que chorar com essa homenagem que o Vasco da Gama está fazendo. Fiquei orgulhoso de ver o CT que o Vasco da Gama tem agora, muito diferente da época em que eu era treinador. Com essa estrutura bela que o Vasco da Gama tem hoje, vai começar a ganhar títulos. Vai voltar a ser aquele Vasco da Gama brilhante", disse Antônio Lopes, à 'Vasco TV'.

"E volto a dizer, parabenizando o Pedrinho como comandante do Vasco da Gama, que está dando essa estrutura toda para a comissão técnica trabalhar bem e ajudar o Vasco a conquistar muitos títulos", completou.

Antônio Lopes ao lado do presidente Pedrinho Reprodução / Vasco TV

Antônio Lopes comandou o Vasco em mais de 600 partidas e conquistou: Libertadores de 1998; Brasileiro de 1997; Rio-São Paulo de 1999; e Cariocas de 1982, 1998 e 2003.

Já como preparador físico, ele integrou as comissões técnicas campeãs do Brasileirão de 1974 e do Carioca de 1977.

"Todo mundo sabe que sou vascaíno nato. Meu pai, quando nascia um filho, dava a camisa do Vasco para usar e fez isso comigo também. Então, fico feliz com essa homenagem que você e o Vasco da Gama estão me prestando. Fico feliz com isso tudo e só tenho que agradecer e ficar feliz com o Vasco. É meu time de coração. Defendi sempre o Vasco com mais vontade do que defendi os outros clubes", disse Antônio Lopes, depois de ver a homenagem.

Uma surpresa mais do que especial!



Antônio Lopes, o maior treinador da história do Vasco da Gama, foi devidamente homenageado no CT Moacyr Barbosa com o batismo do Campo 1 em seu nome.



A partir de agora, o Campo Antônio Lopes carrega o legado daquele que mais vezes comandou… pic.twitter.com/BL4TcQXDwx — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 31, 2026

O presidente do clube, Pedrinho, não escondeu a alegria com a homenagem e destacou que Antônio Lopes é o maior treinador da história do Cruz-Maltino

"Hoje é um dia muito especial para a instituição e também para mim, porque o professor Antônio Lopes foi uma pessoa que me ajudou bastante na carreira, diversos ensinamentos. E poder dar sequência nas homenagens às pessoas que fazem parte da história do Vasco, ainda mais o professor Antônio Lopes, o maior treinador da história do clube, fazer as homenagens em vida, ver a emoção do professor Antônio Lopes. Mesmo que mais para frente agente consiga transformar num grande CT, o Campo 1 vai ser sempre Antônio Lopes. Ter o professor aqui foi muito legal".