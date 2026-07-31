Zagueiro defende o Pumas, do México - Divulgação/ Pumas

Zagueiro defende o Pumas, do MéxicoDivulgação/ Pumas

Publicado 31/07/2026 15:08

Rio - Ativo na janela de transferências, o Vasco tem como uma de suas prioridades a contratação de um zagueiro. Além de estar próximo de um acerto com o argentino Santiago Sosa , o clube carioca entrou na disputa com o Botafogo por Nathan Silva, ex-Atlético-MG.

Hoje no Pumas, do México, o zagueiro de 29 anos foi revelado pelo Galo e emprestado para outros clubes do Brasil. Em 2021, ao fim do seu último empréstimo, passou a ganhar mais minutos no time mineiro e tomou conta da posição por duas temporadas, até ser vendido para o futebol mexicano.

A informação da sondagem do Vasco por Nathan Silva foi dada pelo jornalista Felipe Silva, da 'ESPN'. O Botafogo também demonstrou interesse pelo jogador , mas as conversas parecem ter esfriado um pouco diante da alta pedida salarial.

Outros dois clubes do futebol estrangeiro também monitoram o ex-zagueiro do Galo. Um deles é o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O outro é o Shabab Al-Ahli, equipe dos Emirados Árabes assumida pelo brasileiro André Jardine após passagem pelo América, rival do Pumas no México.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria