Zagueiro defende o Pumas, do MéxicoDivulgação/ Pumas
Vasco entra na briga com o Botafogo por ex-zagueiro do Galo
Cruz-Maltino segue no mercado em busca de reforços para a defesa
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Suspensão de Thiago Mendes abre disputa no meio-campo do Vasco
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Deossa volta atrás, recusa oferta, e Vasco desiste de negociação
Jogador, de 26 anos, seguirá no futebol espanhol
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