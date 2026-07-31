Pedro Emanuel precisará mexer na escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel precisará mexer na escalação do Vasco para enfrentar o FluminenseMatheus Lima / Vasco

Publicado 31/07/2026 12:14





Barros é o favorito para assumir a vaga do capitão. Jair, que voltou recentemente de grave lesão no joelho direito, é outro que está na briga. Tchê Tchê e Ramon Rique devem fechar o setor. Sem Thiago Mendes, o Vasco terá ao menos uma mudança no meio-campo para encarar o Fluminense , neste sábado (1º), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante foi expulso na fase anterior e, assim, cumprirá suspensão automática no clássico.Barros é o favorito para assumir a vaga do capitão. Jair, que voltou recentemente de grave lesão no joelho direito, é outro que está na briga. Tchê Tchê e Ramon Rique devem fechar o setor.

A ausência de Thiago Mendes é um grande problema para o Cruz-Maltino. Ele é uma das referências técnicas do elenco e, além disso, um dos artilheiros na temporada, com seis gols.

Vasco e Fluminense vão se enfrentar às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta acontecerá na quarta-feira (5), às 21h30, no mesmo estádio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da classificação às quartas de final será nos pênaltis.