GB acerta com o Chaves até o meio de 2027 - Divulgação / Chaves

GB acerta com o Chaves até o meio de 2027Divulgação / Chaves

Publicado 30/07/2026 13:03

emprestado até junho de 2027 ao Chaves.

Vasco está em busca de um centroavante para reforçar o elenco e não conta com GB. Fora dos planos, o jovem de 21 anos foi

O clube da segunda divisão de Portugal já anunciou a contratação. Esse é o segundo empréstimo seguido do atacante formado nas categorias de base vascaínas.

Antes, GB estava no Fortaleza, onde deveria ficar até o fim de 2026. Entretanto, não conseguiu espaço no time que disputa a Série B do Brasileiro, com apenas três jogos.

Como o objetivo era que o jovem ganhasse minutagem e experiência, o Vasco decidiu por encerrar o empréstimo e negociá-lo com um novo clube. Além do Chaves, Portimonense e Tondela também tentavam a contratação de GB, segundo informou a imprensa portuguesa.

A revelação da base vascaína estreou no profissional em 2023 e marcou três gols em 28 jogos.