Sosa joga como volante e zagueiroJuan Mabromata / AFP
Vasco corre e tenta finalizar detalhes com Sosa nas próximas horas
Situação envolve a forma de pagamento para contratar atleta do Racing
Vasco anuncia homenagem para Antônio Lopes no CT Moacyr Barbosa
O nome do Campo 1 do centro de treinamento recebeu o nome do ex-treinador do Cruz-Maltino
Vasco fica perto de confirmar a contratação de Santiago Sosa
Admar Lopes está na Argentina, e a situação avançou após os clubes resolverem a forma de pagamento
Vasco está em negociação avançada por atacante do River Plate
Dirigente do Cruz-Maltino viajou à Argentina para fechar com Sosa e aproveitou para tratar de outras situações
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Vasco entra na briga com o Botafogo por ex-zagueiro do Galo
Cruz-Maltino segue no mercado em busca de reforços para a defesa
Suspensão de Thiago Mendes abre disputa no meio-campo do Vasco
Volante está fora do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense
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