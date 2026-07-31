Sosa joga como volante e zagueiro - Juan Mabromata / AFP

Sosa joga como volante e zagueiroJuan Mabromata / AFP

Publicado 31/07/2026 15:10

Rio - Em busca da contratação de Santiago Sosa, de 27 anos, do Racing, o Vasco tem um pequeno ajuste para fazer para finalizar a contratação. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrante, o Cruz-Maltino tenta avançar nos últimos trâmites e fechar o acordo nas próximas horas.

A situação envolve a forma de pagamento. O Vasco ofereceu 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões) a menos que o Racing deseja na primeira parcela entre os clubes. A situação deverá ser decidida em breve.

Sosa, que atua como zagueiro e volante, foi um dos grandes destaques do Racing na campanha da última Libertadores, que terminou com eliminação na semifinal para o Flamengo. Porém, na atual temporada, o clube argentino viveu uma queda de produção grande e nem avançou nas Sul-Americana.

Santiago Sosa, de 27 anos, foi revelado pelo River Plate, passou pelo Atlanta, dos Estados Unidos, e desde 2024 atua pelo Racing. Na última temporada, o argentino entrou em campo em campo em 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência.