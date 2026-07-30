O Vasco venceu o Santos em São Januário, pelo Brasileirão sub-20 - João Gabriel Alves | Vasco da Gama

O Vasco venceu o Santos em São Januário, pelo Brasileirão sub-20 João Gabriel Alves | Vasco da Gama

Publicado 30/07/2026 21:06 | Atualizado 30/07/2026 21:39

Rio - O Vasco está na final do Brasileirão sub-20 de 2026. Em São Januário, o Cruz-Maltino venceu o Santos por 2 a 0 no tempo regulamentar, nesta quinta-feira (30), e depois levou a melhor por 5 a 4 nos pênaltis.

Na decisão, os Crias da Colina vão enfrentar o Palmeiras, que mais cedo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pelo jogo da volta da outra semifinal.

Semifinal entre Vasco e Santos

Na partida de ida, o Peixe venceu o Cruz-Maltino por 2 a 0 na Vila Belmiro. Já nesta quinta-feira (30), o Vasco devolveu o placar com dois gols de Andrey Fernandes.

O resultado persistiu até o fim do tempo regulamentar, o que forçou a decisão por pênaltis. O Gigante da Colina acertou as cinco cobranças que teve. Já o Santos converteu quatro. Na quinta batida, o goleiro Phillipe Gabriel fez a defesa.