Paulo Henrique em treino do Vasco Matheus Lima / Vasco

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Pedro Logato
Rio - O Vasco recusou na última semana uma proposta do PAOK, da Grécia, por Paulo Henrique. O lateral-direito, de 30 anos, deixou claro, depois da vitória sobre o Independiente Medellín, na última quarta-feira (29), em São Januário, que está focado no Cruz-Maltino.
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"Muita coisa aconteceu, muitas conversas chegaram até meus representantes que tratam disso, mas o meu foco é único e exclusivo aqui no Vasco. Se for para acontecer algo que seja bom para o Vasco, bom para mim, bom para todos... No momento eu estou completamente concentrado e focado aqui para que a gente possa, assim como fez hoje, fazer bons jogos, conseguir os resultados positivos e sair do momento complicado que nós estávamos, conquistar pontos, conquistar classificações assim como foi hoje (nesta quinta-feira", disse.
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Paulo Henrique ganhou destaque em 2025, quando foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro. As boas atuações lhe renderam convocações para quatro amistosos da seleção brasileira, em outubro e novembro. Diante do Japão, marcou um dos gols na derrota por 3 a 2.
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Havia expectativa pela presença do defensor na Copa do Mundo de 2026, mas a queda de rendimento ao longo da temporada o fez perder espaço no Vasco e também na Seleção. Mesmo após o corte de Wesley da lista final, Carlo Ancelotti optou por não chamá-lo.
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Paulo Henrique em treino do Vasco
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