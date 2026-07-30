Entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel - Reprodução / Vasco TV

Entrevista coletiva do técnico Pedro EmanuelReprodução / Vasco TV

Publicado 30/07/2026 00:15

Rio - Pedro Emanuel analisou a vitória sobre o Independiente Medellín por 1 a 0 em São Januário, na noite desta quarta-feira (29), que garantiu o Vasco nas oitavas de final da Sul-Americana. O treinador viu um jogo "muito competente" do Cruz-Maltino e valorizou o crescimento da equipe dentro da partida.

"Importante para nós esta vitória, mas mais do que a vitória foi a competência que nós tivemos. Era mata-mata. Empatamos fora, tínhamos que ganhar em casa, fizemos acima de tudo um jogo muito competente. Início de jogo é normal, quando não ganhamos há algum tempo, que haja alguma insegurança, que haja alguns momentos de alguma dúvida, principalmente quando se erra".

"Mas a equipe foi muito forte nesse sentido, soube recuperar, já mostrou reação. O jogo tem 90 e muitos minutos. Tem muito tempo, e temos que saber gerir o jogo, principalmente a nível mental. Fomos crescendo com o jogo, os números mostram isso, fomos superiores a uma equipe que veio da Libertadores. Não era uma equipe qualquer, era uma equipe de qualidade, com um treinador novo, mas com qualidade individual".

Na partida de ida, as duas equipes empataram em 2 a 2 . Já no jogo da volta, nesta quarta-feira (29), o Vasco conseguiu vencer por 1 a 0 com o gol de Thiago Mendes na reta final de partida.

Esta foi a primeira vitória do Gigante da Colina sob o comando do técnico Pedro Emanuel, que também valorizou o jogo sem sofrer gol.

"Conseguimos fazer duas coisas importantes para nós: nos últimos nove jogos, só em um não tínhamos sofrido gols, e sabíamos que tínhamos que ser muito competentes para poder passar sem sofrer gols, e foi o que aconteceu hoje; depois, voltarmos às vitórias e passarmos".

"Sabemos que temos que melhorar, mas hoje continua a nossa caminhada. No último jogo em casa, contra o Mirassol, estivemos muito próximos de vencer, também crescendo no jogo. Falta-nos alguma serenidade para tomar decisões nos últimos 20 metros, principalmente dentro da área. Há muita ansiedade, queremos finalizar rápido no gol, mas isso faz parte do nosso momento. Mais do que tudo, estou satisfeito porque cumprimos um objetivo, de seguir em frente".