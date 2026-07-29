Thiago Mendes salvou mais uma atuação meia-boca do Gigante da Colina com Pedro Emanuel - Pablo Porciúncula / AFP

Thiago Mendes salvou mais uma atuação meia-boca do Gigante da Colina com Pedro EmanuelPablo Porciúncula / AFP

Publicado 29/07/2026 20:56





Com a vitória, o Vasco garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na próxima fase da competição, o Cruz-Maltino vai enfrentar o Olimpia, do Paraguai. Agora, o Gigante da Colina muda as atenções para a Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense, nos dias 1º e 5 de agosto, pelas oitavas de final. Rio - Em um jogo truncado e de poucas emoções, o Vasco venceu o Independiente Medellín por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), em São Januário, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O volante Thiago Mendes foi o herói da noite e marcou já aos 39 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vitória do Cruz-Maltino sob o comando do técnico português Pedro Emanuel.Com a vitória, o Vasco garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na próxima fase da competição, o Cruz-Maltino vai enfrentar o Olimpia, do Paraguai. Agora, o Gigante da Colina muda as atenções para a Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense, nos dias 1º e 5 de agosto, pelas oitavas de final.

Vasco controla ações, mas sofre com falta de agressividade

O jogo começou morno em São Januário. Empurrado pela torcida, que se fez presente mesmo em meio a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, o Vasco controlou as ações no primeiro quarto da partida. Porém, não conseguiu transformar o volume em oportunidades de gol.



Sem criatividade no último terço do campo, o Vasco ficou dependente de jogadas individuais de Andrés Gómez, mas não foi o suficiente. Por outro lado, o Independiente Medellín não fez questão da posse de bola — teve apenas 37% no primeiro tempo e sequer fez o goleiro Léo Jardim sujar o uniforme.

Thiago Mendes marca no fim e garante vitória do Vasco

O panorama não mudou muito na etapa final. O Vasco continuou com o controle da bola, mas com dificuldades para criar jogadas. Já o Independiente Medellín, por sua vez, esperava por um erro vascaíno que não aparecia.



Por causa da dificuldade ofensiva do Vasco, o técnico Pedro Emanuel fez mudanças para buscar a sua primeira vitória. Assim, entraram nomes como Cuiabano, Jair e Adson, que deram um pouco mais de dinâmica. Mas ainda era pouco.



No último quarto da partida, o Vasco reclamou de um possível pênalti, aos 30 minutos, que não foi marcado após revisão do VAR. Nos minutos finais, a tensão tomou conta de São Januário. Porém, aos 39, Thiago Mendes fez o gol do alívio e garantiu a classificação.