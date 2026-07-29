Thiago Mendes fez o gol da vitória do VascoPablo Porciuncula / AFP
Herói do Vasco, Thiago Mendes destaca importância da classificação
Volante fez o gol da vitória sobre o Independiente Medellín, da Colômbia, e projetou sequência de jogos
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