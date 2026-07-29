Thiago Mendes fez o gol da vitória do Vasco - Pablo Porciuncula / AFP

Thiago Mendes fez o gol da vitória do VascoPablo Porciuncula / AFP

Publicado 29/07/2026 21:40

Rio - O Vasco sofreu, mas garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com gol de Thiago Mendes na reta final do segundo tempo, o Cruz-Maltino venceu o Independiente Medellín por 1 a 0 , nesta quarta-feira (29), em São Januário, e conquistou a primeira vitória sob o comando do técnico Pedro Emanuel. Herói da noite, o volante destacou a importância do resultado.

“Sabemos que seria um jogo muito difícil, mas o fator casa significou bastante para a nossa equipe. A torcida incentivou o jogo todo. Não estávamos vindo de bons resultados, mas conseguimos a classificação. Temos o Fluminense pela frente e precisamos colocar a cabeça no lugar”, disse Thiago Mendes.

Foi um jogo truncado e de poucas emoções. Durante os 90 minutos, o Vasco controlou as ações, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades. Na etapa final, o time melhorou após as mudanças do treinador Pedro Emanuel. Em meio a tensão, Thiago Mendes recebeu na área e fez o gol da vitória, aos 39 minutos, para aliviar a pressão e dar respaldo ao novo comandante.

Com a vitória, o Vasco garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na próxima fase da competição, o Cruz-Maltino vai enfrentar o Olímpia, do Paraguai. Agora, o Gigante da Colina muda as atenções para a Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense, nos dias 1º e 5 de agosto, pelas oitavas de final.