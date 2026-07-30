Saldivia em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Saldivia em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 30/07/2026 10:24





"Vou aguentar isso [as críticas]. Fui torcedor e entendo. A sondagem, meu empresário falou, mas hoje estou aqui, vim há pouco tempo, cinco meses só. A respeito de ir embora, acho que não dá, não posso ir embora assim, deixar o barco navegar sozinho. Vou ficar aqui, morrer aqui, sempre que eles contarem comigo vou ficar e trabalhar até o último dia", disse na zona mista. Rio — O zagueiro Alan Saldivia, do Vasco, se manifestou sobre uma possível saída do Vasco. O defensor, vaiado nesta quarta-feira (29) na vitória por 1 a 0 contra o Independiente Medellín, foi sondado pelo Huracán, da Argentina , e afirmou que "não pode sair assim". Ele também falou das críticas pelo seu desempenho."Vou aguentar isso [as críticas]. Fui torcedor e entendo. A sondagem, meu empresário falou, mas hoje estou aqui, vim há pouco tempo, cinco meses só. A respeito de ir embora, acho que não dá, não posso ir embora assim, deixar o barco navegar sozinho. Vou ficar aqui, morrer aqui, sempre que eles contarem comigo vou ficar e trabalhar até o último dia", disse na zona mista.

Saldivia entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Robert Renan. Então, o jogador cometeu erros em campo e ouviu protestos dos vascaínos em São Januário.

"Pela minha parte, é triste, obviamente dói. Estou sofrendo depois dos jogos, é normal. Acho que meu presente não é bom, é ruim, eu sei. Estou trabalhando também. Mas sou um ser humano, vou me equivocar. Pedir desculpa acho que já não dá, porque estou tendo erros há muito tempo. Mas vou dar a volta. Não vou embora assim. Quero ficar aqui, vou trabalhar muito para isso. Não posso ir embora assim. Sempre lutei e saí para frente. Nunca aconteceu isso em nenhum time. Mas tenho que aceitar e trabalhar mais", destacou.

Trajetória oscilante

Saldivia chegou ao Gigante da Colina no início do ano, custando cerca de 1,5 milhão de dólares (R$ 6 milhões) por 55% dos seus direitos econômicos, a pedido de Fernando Diniz. No entanto, ele tem oscilado ao longo da temporada.



O zagueiro foi utilizado nesta quarta-feira (29) pela primeira vez sob o comando do técnico Pedro Emanuel, que disputou sua quarta partida pelo Vasco. O atleta estava com uma lesão na panturrilha.