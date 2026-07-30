Kevin Castaño tem 25 anosCarl Recine / Getty Images via AFP

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Gabriel Salotti
Rio — O Vasco está negociando a contratação do volante Kevin Castaño, do River Plate. O departamento de futebol do Cruz-Maltino decidiu fazer a investida em meio à demora para o acerto de Santiago Sosa, do Racing, conforme o jornalista Bruno Murito, do 'ge'.

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Castaño tem 25 anos e acumula passagens pelo Rionegro Águilas, da Colômbia, Cruz Azul, do México, e Krasnodar, da Rússia, até chegar ao River Plate em 2025. Disputou a última Copa do Mundo pela seleção colombiana.

Entrave

A contratação de Sosa foi alinhada no último fim de semana. No entanto, o Racing não tem permitido a concretização do negócio, pois está pedindo um aumento na proposta que já havia sido alinhada. Sendo assim, o Gigante da Colina foi atrás de outra alternativa.
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Kevin Castaño tem 25 anos
Kevin Castaño acumula convocações para a seleção colombiana, mas não foi à Copa do Mundo
Volante do River Plate, Kevin Castaño tem apenas 25 anos