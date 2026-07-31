Franclim Carvalho durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/07/2026 12:55 | Atualizado 31/07/2026 13:01

Rio - O Botafogo ainda deve fazer mais movimentações nesta janela de transferências. O Alvinegro prioriza a contratação de mais um zagueiro para atender o pedido do técnico Franclim Carvalho, que busca aumentar o número de opções no setor, de acordo com o "ge".

A diretoria alvinegra definiu o perfil ideal. O Botafogo não deve se limitar a um zagueiro "construtor" e com apoio na saída de bola, mas sim buscar um nome que tenha velocidade e sucesso nos duelos aéreos, com características diferentes dos nomes à disposição no elenco.

O principal alvo é Mbemba, que defendeu a República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026. Porém, as negociações ainda não avançaram. O Botafogo também fez sondagem por Nathan Silva, ex-Atlético-MG e atualmente no Pumas, do México.

O Botafogo já contratou o zagueiro Lucas Monzón e busca um acordo com o São Paulo pela contratação em definitivo de Ferraresi, que está emprestado até dezembro. Por outro lado, perdeu Barboza para o Palmeiras e rescindiu com Bastos.