Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 30/07/2026 17:02 | Atualizado 30/07/2026 17:41

Rio - O diretor de coordenação de futebol do Botafogo , Léo Coelho, valorizou a chegada de Danilo Pereira. O dirigente contou que o scout já monitorava o atacante "por um bom tempo" e destacou a motivação e entusiasmo do novo reforço do Glorioso.

"O Danilo saiu do Brasil muito jovem, com idade de base, categoria de base, foi para o Ajax. Teve uma carreira principalmente na Holanda e na Escócia. Por um bom tempo, o nosso scout já vem monitorando ele. O Brunno Noce, que é hoje o nosso head scout, o acompanha há muito e já havia, em outras situações, colocado o nome dele em pauta, mas sempre foi uma negociação muito difícil de ser concretizada, até pelos clubes", afirmou Léo Coelho.

"Conversamos com o Danilo dessa vez e com os agentes. Aproveitar também a ocasião para agradecer aos agentes e à família do Danilo, que comprou essa ideia conosco. Agradecer ao Danilo por ter chegado muito motivado e entusiasmado para esse novo desafio", completou.

Danilo Pereira pertence ao Rangers, da Escócia, e assinou contrato com o Alvinegro por empréstimo válido até o fim de junho de 2027. Ele já foi registrado no BID e tem condições legais para estrear pelo Botafogo.

"A todo o momento que conversamos, ele mostrou a vontade de vestir a camisa do Glorioso, de estar aqui. A camisa 9 está nas costas dele a partir de agora por escolha dele. É um atleta que vem com toda a motivação e entusiasmo", disse o diretor do Botafogo.