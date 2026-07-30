Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Diretor do Botafogo celebra chegada de atacante e conta bastidores
Léo Coelho também destacou a motivação e o entusiasmo do jogador para o novo desafio
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