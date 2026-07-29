Miguel Caldas, destaque da base alvinegra - Divulgação

Miguel Caldas, destaque da base alvinegraDivulgação

Publicado 29/07/2026 18:46

Botafogo, o meia Miguel Caldas completa 18 anos nesta quarta-feira (29) cada vez mais próximo de uma oportunidade no time principal. Considerado uma das grandes promessas do clube, o camisa 10 já participou de treinamentos com os profissionais e foi relacionado para duas partidas do Campeonato Carioca nesta temporada. Rio - Um dos principais talentos das categorias de base do, o meia Miguel Caldas completa 18 anos nesta quarta-feira (29) cada vez mais próximo de uma oportunidade no time principal. Considerado uma das grandes promessas do clube, o camisa 10 já participou de treinamentos com os profissionais e foi relacionado para duas partidas do Campeonato Carioca nesta temporada.

A expectativa é que Miguel siga o caminho de jovens como Justino, Huguinho, Arthur Izaque e Kauan Toledo, que vêm recebendo oportunidades na equipe principal com o técnico Franclim Carvalho.



No Botafogo desde os oito anos de idade, ele assinou seu primeiro contrato profissional em outubro de 2024 e vive seu primeiro ano no Sub-20. Em 2026, soma cinco gols e três assistências, com destaque para a campanha no Campeonato Brasileiro Sub-20 e para o Torneio OPG, no qual ajudou o Glorioso a chegar à final, que será disputada contra o Bangu nos dois próximos fins de semana.



O bom momento é reflexo da temporada de destaque em 2025. Pelo Sub-17, o meia marcou 22 gols e distribuiu 21 assistências em 45 partidas, participando diretamente de 43 gols e registrando média de praticamente uma participação em gol por jogo.



Além do desempenho pelo Botafogo, ele também acumula convocações para a seleção brasileira Sub-15. Agora maior de idade, Miguel Caldas inicia uma nova fase da carreira mantendo o mesmo objetivo que o acompanha desde que chegou ao Botafogo ainda criança.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato