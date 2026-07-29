Escudo do Botafogo na camisa do time - Vítor Silva/Botafogo

Escudo do Botafogo na camisa do timeVítor Silva/Botafogo

Publicado 29/07/2026 18:25 | Atualizado 29/07/2026 18:42

Rio - O Botafogo anunciou que o programa 'Estação Nilton Santos' desta quarta-feira (29), que teria o zagueiro Justino e o volante Huguinho como convidados, foi adiado por causa da ventania que atinge o Rio de Janeiro. O Alvinegro destacou que a medida busca preservar a segurança dos atletas e dos profissionais envolvidos.

"Devido aos fortes ventos que atingem o Rio de Janeiro, o programa Estação Nilton Santos foi adiado. A medida visa preservar a segurança de nossos atletas Justino e Huguinho, convidados desta edição, bem como os profissionais envolvidos. A nova data do programa será informada em breve", escreveu o clube.

Devido aos fortes ventos que atingem o Rio de Janeiro, o programa Estação Nilton Santos foi adiado. A medida visa preservar a segurança de nossos atletas Justino e Huguinho, convidados desta edição, bem como os profissionais envolvidos. A nova data do programa será informada em… https://t.co/lr8ZCzyWHu — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 29, 2026

O programa, com transmissão da 'Botafogo TV', estava marcado para começar às 19h30.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que o munícipio entrou no Estágio 2 às 16h50 desta quarta (29) "devido ao registro de ventos fortes e muito fortes e previsão de intensificação nas próximas horas".

Este é o segundo nível numa escala de cinco. Estágio 2 significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.