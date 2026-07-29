Convocado para a Copa, Danilo é o atleta com maior valor de mercado no elenco do Botafogo atualmente - Vitor Silva/Botafogo

Convocado para a Copa, Danilo é o atleta com maior valor de mercado no elenco do Botafogo atualmente Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/07/2026 14:04

Rio - O Botafogo esfriou o interesse na contratação de Luiz Henrique, de 26 anos, do Zenit. De acordo com informações da "ESPN", o Alvinegro deu um passo para trás pois estava colocando o volante Danilo, de 25 anos, atleta com maior valor de mercado do elenco na operação, desvalorizando o atleta.

Danilo já deixou claro que não tem interesse em se transferir para o futebol russo. O volante já disse publicamente que deseja que o Botafogo respeite sua vontade, já que ele respeitou o desejo alvinegro de não vendê-lo para o Palmeiras.

Sem a presença do volante nas negociações a tendência é que Luiz Henrique não retorne ao Botafogo. O Zenit deseja a transferência do atacante, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas deverá procurar outro clube para negociar.

Luiz Henrique defendeu o Botafogo por apenas uma temporada e fez história. Ele foi o grande destaque dos títulos do Brasileiro e da Libertadores, sendo eleito o "Rei da América" em 2024.