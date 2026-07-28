Danilo Pereira é um dos reforços do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Danilo Pereira é um dos reforços do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/07/2026 15:46 | Atualizado 28/07/2026 16:30

Rio - Danilo Pereira já tem condições legais para estrear pelo Botafogo . Isso porque o atacante foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (28).

Danilo Pereira no BID Reprodução / CBF

Ele é um dos reforços que chegou ao Glorioso nesta janela. Danilo Pereira pertence ao Rangers, da Escócia, e assinou contrato com o Alvinegro por empréstimo válido até o fim de junho de 2027.

Na temporada 2025/26, Danilo Pereira também defendeu o NEC Nijmegen, da Holanda, por empréstimo.

Nesta janela de transferências, além de Danilo Pereira, o Botafogo trouxe também os goleiros Gabriel Batista e Warleson, o zagueiro Lucas Monzón, o lateral-esquerdo Paulinho e o volante Domingos Andrade.

Agenda

O próximo jogo do Botafogo será apenas no dia 8 de agosto (um sábado), contra o Fluminense. As duas equipes medirão forças no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.