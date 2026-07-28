Danilo Pereira é um dos reforços do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Danilo Pereira é registrado no BID e já pode estrear pelo Botafogo
Atacante chegou ao Glorioso por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia
Botafogo negocia venda do atacante Rwan Cruz para clube búlgaro
Negociação pode ajudar o clube a reduzir dívida pela contratação do jogador
Botafogo é o clube da Série A com mais gols de jogadores da base
Zagueiro Justino fez o gol da vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, no último domingo (26)
Botafogo insiste em Mbemba, mas negociação é considerada 'complexa'
Zagueiro congolês ainda não prioriza atuar no Brasil, e diretoria tenta convencê-lo
Ex-jogador do São Paulo faz declaração sobre Danilo e gera reboliço na web
Jogador, de 25 anos, seguiu no clube carioca
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