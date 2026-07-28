Danilo Pereira é um dos reforços do BotafogoVítor Silva/Botafogo

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João Alexandre Borges
Rio - Danilo Pereira já tem condições legais para estrear pelo Botafogo. Isso porque o atacante foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (28).
Danilo Pereira no BID - Reprodução / CBF
Danilo Pereira no BIDReprodução / CBF
Ele é um dos reforços que chegou ao Glorioso nesta janela. Danilo Pereira pertence ao Rangers, da Escócia, e assinou contrato com o Alvinegro por empréstimo válido até o fim de junho de 2027.
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Na temporada 2025/26, Danilo Pereira também defendeu o NEC Nijmegen, da Holanda, por empréstimo.
Nesta janela de transferências, além de Danilo Pereira, o Botafogo trouxe também os goleiros Gabriel Batista e Warleson, o zagueiro Lucas Monzón, o lateral-esquerdo Paulinho e o volante Domingos Andrade.

Agenda

O próximo jogo do Botafogo será apenas no dia 8 de agosto (um sábado), contra o Fluminense. As duas equipes medirão forças no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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