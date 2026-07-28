Rio - O atacante Luiz Henrique, um dos destaques nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelo Botafogo, voltou a ser aclamado pela torcida. Os botafoguenses iniciaram uma campanha de adesão ao plano do sócio-torcedor, por meio das redes sociais, com o objetivo de trazer o ídolo de volta ao clube.
A campanha "Esse sentimento ninguém entende" é uma iniciativa independente da torcida, criada pelo "Canal do Manel". Ela visa aumentar as receitas do clube para a diretoria tentar repatriar o ex-atleta e mostrar a adesão da torcida pela volta do jogador.
As especulações pela volta de Luiz Henrique começaram após surgir a notícia do interesse do clube dele, o Zenit, em Danilo Santos, meia do Botafogo. A partir desse ponto, surgiram rumores de que a equipe russa estaria disposta a fazer uma troca pelos dois, incluindo uma compensação financeira.
"Se o Luiz Henrique vier, vão ter muitos jornalistas pegando no pé do Botafogo como o clube conseguiu essa proeza. Só vem LH deixa falarem, volte a ser feliz na sua casa onde você é ídolo", disse um torcedor na rede social "X", o antigo Twitter.
O desejo da torcida do Glorioso pela volta do Luiz Henrique se dá por conta de suas conquistas dentro do âmbito esportivo. Mas além disso, ele conquistou o carinho dos alvinegros pela grande identificação e gratidão que o atleta sempre demonstrou ao clube no extra-campo.
Ele já recebeu diversas homenagens, tanto da torcida, que colocou sua foto no bandeirão dos ídolos, quanto do clube, que o selecionou para estar presente em uma arte com os grandes nomes da história do Botafogo, no estádio Nilton Santos.
* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti
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