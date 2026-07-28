Campanha da torcida do Botafogo "Ninguém ama como a gente" - Reprodução/X @futebol_info

Campanha da torcida do Botafogo "Ninguém ama como a gente"Reprodução/X @futebol_info

Publicado 28/07/2026 13:34

Rio - O atacante Luiz Henrique, um dos destaques nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelo Botafogo , voltou a ser aclamado pela torcida. Os botafoguenses iniciaram uma campanha de adesão ao plano do sócio-torcedor, por meio das redes sociais, com o objetivo de trazer o ídolo de volta ao clube.



Amigos de camisa vamos fazer a nossa parte. https://t.co/ewwXjaOr1F — Edivaldo Daumas.’. (@edivaldodaumas) July 28, 2026 A campanha "Esse sentimento ninguém entende" é uma iniciativa independente da torcida, criada pelo "Canal do Manel". Ela visa aumentar as receitas do clube para a diretoria tentar repatriar o ex-atleta e mostrar a adesão da torcida pela volta do jogador.

Porque não? Faz Seu Sócio! https://t.co/8139QqMBlN — Flávio Costa (@costaflavio1) July 28, 2026

As especulações pela volta de Luiz Henrique começaram após surgir a notícia do interesse do clube dele, o Zenit, em Danilo Santos , meia do Botafogo. A partir desse ponto, surgiram rumores de que a equipe russa estaria disposta a fazer uma troca pelos dois, incluindo uma compensação financeira.

"Se o Luiz Henrique vier, vão ter muitos jornalistas pegando no pé do Botafogo como o clube conseguiu essa proeza. Só vem LH deixa falarem, volte a ser feliz na sua casa onde você é ídolo", disse um torcedor na rede social "X", o antigo Twitter.

Enquanto isso, existem alvinegros mais céticos em relação ao assunto, porque o Danilo já expressou publicamente não ter o desejo de atuar na Rússia . "Danilo não vai para a Rússia, se for depender dessa decisão, esse negócio vai ser impossível", comentou outro botafoguense.

O desejo da torcida do Glorioso pela volta do Luiz Henrique se dá por conta de suas conquistas dentro do âmbito esportivo. Mas além disso, ele conquistou o carinho dos alvinegros pela grande identificação e gratidão que o atleta sempre demonstrou ao clube no extra-campo.

Ele já recebeu diversas homenagens, tanto da torcida, que colocou sua foto no bandeirão dos ídolos, quanto do clube, que o selecionou para estar presente em uma arte com os grandes nomes da história do Botafogo, no estádio Nilton Santos.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti