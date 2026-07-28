Ferraresi comemora gol do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Gabriel Salotti
Rio — O Botafogo está em negociações avançadas com o São Paulo para comprar em definitivo o zagueiro Nahuel Ferraresi, titular da equipe do técnico Franclim Carvalho. O Alvinegro espera fechar o acordo ainda nesta janela, conforme o jornalista Anderson Motta.

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O jogador está emprestado pelo Tricolor Paulista até o fim de 2026 e esteve envolvido na venda do volante Newton, há duas semanas. Já que a transação foi concretizada, ficou definido na ocasião que se o Glorioso optar por manter Ferraresi, haverá uma compensação de valores entre os clubes.

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O defensor tem 27 anos e acumulou passagens por times como Montevideo City, do Uruguai, e Estoril Praia, de Portugal, até chegar ao São Paulo, em agosto de 2022. O Botafogo anunciou a contratação do jogador no último mês de março. Ele é presença constante na seleção venezuelana.
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Ferraresi comemora gol do Botafogo
Nahuel Ferraresi veio do São Paulo em março e se tornou um dos pilares do sistema defensivo alvinegro