Luiz Henrique em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/07/2026 15:40

Rio - Interessado em Luiz Henrique, de 25 anos, o Botafogo poderá envolver outros jogadores, além do volante Danilo, na negociação com o Zenit, da Rússia, pela volta do atacante. As informações foram dadas pela "ESPN".

O Alvinegro deverá ter uma reunião com o clube russo para abordar a situação. No total, seriam três atletas disponibilizados pelo Botafogo para acertar o retorno do atacante.

Um dos problemas é o desejo de Danilo. O volante, que não foi negociado com o Palmeiras, deixou claro que não deseja deixar o Botafogo para atuar na Rússia. Ele tornou pública essa decisão.

Luiz Henrique defende o Zenit desde o começo de 2025. O atacante foi a grande estrela do Botafogo na temporada de 2024, quando o Alvinegro foi campeão da Libertadores e do Brasileiro.