Ilsinho durante programa ao vivo na TNT Sports - Reprodução/TNT Sports

Ilsinho durante programa ao vivo na TNT SportsReprodução/TNT Sports

Publicado 28/07/2026 15:56

Rio - Ex-jogador do São Paulo, Ilsinho falou sobre a negociação entre Botafogo e Palmeiras pelo meio-campista, Danilo Santos . Na opinião dele, o jogador do Botafogo deveria ter forçado a saída para o time alviverde. A declaração repercutiu mal entre alguns torcedores nas redes sociais.

“Quando você está na situação do Danilo, você liga para o empresário e fala ‘eu não quero ficar, todo mundo já sabe, eu não jogo até o fechamento da janela’. Porque ele tem o poder, ele está com a faca e o queijo na mão.” disse Ilsinho, durante programa na TNT Sports.

O ex-jogador ainda reforçou sua opinião: “ (...) Ele deveria falar: ‘Botafogo, o negócio é o seguinte, não vou jogar até resolver, beleza? E sugiro vocês aceitarem, porque vocês têm mais a perder do que eu’. Porque se o Danilo se recusa a jogar, e ele tem todo o direito de meter um migué, o 20 cai para 10 na hora!”.

Diante das declarações de Ilsinho, torcedores de todos os clubes vieram às redes sociais fazer críticas à postura dele, principalmente porque Danilo tem contrato vigente com o Botafogo, até Julho de 2029. A decisão de sair ou não, passa diretamente pelo clube, independente do desejo do atleta.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato