Ilsinho durante programa ao vivo na TNT SportsReprodução/TNT Sports
Ex-jogador do São Paulo faz declaração sobre Danilo e gera reboliço na web
Jogador, de 25 anos, seguiu no clube carioca
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Danilo Pereira é registrado no BID e já pode estrear pelo Botafogo
Atacante chegou ao Glorioso por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia
Botafogo pode envolver outros atletas além de Danilo por Luiz Henrique
Alvinegro negocia o retorno do atacante
Torcedores do Botafogo criam campanha pela volta de Luiz Henrique
Jogador, de 25 anos, foi protagonista do time campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024
Botafogo negocia compra em definitivo de Ferraresi
Glorioso está em conversas avançadas com o São Paulo
Danilo deseja atuar em equipe de companheiro da Seleção na Copa
Jogador, de 25 anos, ainda tem futuro indefinido
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