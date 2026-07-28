Ilsinho durante programa ao vivo na TNT SportsReprodução/TNT Sports

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João André Pombo
Rio - Ex-jogador do São Paulo, Ilsinho falou sobre a negociação entre Botafogo e Palmeiras pelo meio-campista, Danilo Santos. Na opinião dele, o jogador do Botafogo deveria ter forçado a saída para o time alviverde. A declaração repercutiu mal entre alguns torcedores nas redes sociais.
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“Quando você está na situação do Danilo, você liga para o empresário e fala ‘eu não quero ficar, todo mundo já sabe, eu não jogo até o fechamento da janela’. Porque ele tem o poder, ele está com a faca e o queijo na mão.” disse Ilsinho, durante programa na TNT Sports.
O ex-jogador ainda reforçou sua opinião: “ (...) Ele deveria falar: ‘Botafogo, o negócio é o seguinte, não vou jogar até resolver, beleza? E sugiro vocês aceitarem, porque vocês têm mais a perder do que eu’. Porque se o Danilo se recusa a jogar, e ele tem todo o direito de meter um migué, o 20 cai para 10 na hora!”.
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Diante das declarações de Ilsinho, torcedores de todos os clubes vieram às redes sociais fazer críticas à postura dele, principalmente porque Danilo tem contrato vigente com o Botafogo, até Julho de 2029. A decisão de sair ou não, passa diretamente pelo clube, independente do desejo do atleta.
VEJA ÀS CRÍTICAS
 
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Críticas ao comentarista Ilsinho no
Críticas ao comentarista Ilsinho no
Críticas ao comentarista Ilsinho no
Críticas ao comentarista Ilsinho no
Críticas ao comentarista Ilsinho no
Críticas ao comentarista Ilsinho no
Críticas ao comentarista Ilsinho no
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato